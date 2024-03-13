الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الأهلي والبنك
الأهلي والبنك

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر  توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام البنك الأهلى أمس 3-4 فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدورى.

وأكد  مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للأهلي إن لائحة الفريق تنص على توقيع عقوبات مالية على اللاعبين فى حالة الخسارة مثلما تنص على الحصول على مكافات فى حالة الفوز.

وأضاف المصدر أن العقوبة وصلت إلي 200 ألف جنيه علي كل لاعب بعد الخسارة برباعية أمام البنك وفقدان 3 نقاط في مشوار الفريق نحو الاحتفاظ باللقب المحلي.

وأشار المصدر إلي مارسيل كولر قد عاقب اللاعبين بالعودة إلى النادى عقب نهاية المباراة إلي ملعب مختار التتش وأعطي لهم دش ساخن بعد الخسارة مؤكدًا لهم أن الأخطاء التي حدثت لا تصدر من لاعبين حصلوا علي بطولة منذ أيام قليلة.

الأهلي يخوض تدريباته بعد الخسارة برباعية أمام البنك

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته فى التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل حصول اللاعبين علي راحة لمدة أسبوع خلال التوقف الدولى الذى يشهد معسكر المنتخبين الوطنى والأوليمبى فى بطولتى الإمارات الدولية الودية وغرب آسيا.

خسر النادي الأهلي أمام البنك الأهلي 3-4 في مباراة غريبة الأطوار، شهدت إحراز البنك الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وتغافل محمود البنا حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، بعدما لمست الكرة يد أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر أمس في القاهرة، أسفرت عن مواجهة الأهلي لـ«سيمبا التنزاني» في الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.

الاهلى كولر البنك الأهلي عقوبات مالية ضخمة الدوري أكرم توفيق

مواد متعلقة

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلى من البنك الأهلى

كولر يحذر لاعبى الأهلى من السقوط أمام البنك فى "دورى نايل"

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرا أنتوني بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل