"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام البنك الأهلى أمس 3-4 فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدورى.

وأكد مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للأهلي إن لائحة الفريق تنص على توقيع عقوبات مالية على اللاعبين فى حالة الخسارة مثلما تنص على الحصول على مكافات فى حالة الفوز.

وأضاف المصدر أن العقوبة وصلت إلي 200 ألف جنيه علي كل لاعب بعد الخسارة برباعية أمام البنك وفقدان 3 نقاط في مشوار الفريق نحو الاحتفاظ باللقب المحلي.

وأشار المصدر إلي مارسيل كولر قد عاقب اللاعبين بالعودة إلى النادى عقب نهاية المباراة إلي ملعب مختار التتش وأعطي لهم دش ساخن بعد الخسارة مؤكدًا لهم أن الأخطاء التي حدثت لا تصدر من لاعبين حصلوا علي بطولة منذ أيام قليلة.

الأهلي يخوض تدريباته بعد الخسارة برباعية أمام البنك

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته فى التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل حصول اللاعبين علي راحة لمدة أسبوع خلال التوقف الدولى الذى يشهد معسكر المنتخبين الوطنى والأوليمبى فى بطولتى الإمارات الدولية الودية وغرب آسيا.

خسر النادي الأهلي أمام البنك الأهلي 3-4 في مباراة غريبة الأطوار، شهدت إحراز البنك الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وتغافل محمود البنا حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، بعدما لمست الكرة يد أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر أمس في القاهرة، أسفرت عن مواجهة الأهلي لـ«سيمبا التنزاني» في الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.