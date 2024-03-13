الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يغادر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، السبت المقبل، إلى سويسرا، في إجازة لمدة أسبوع للاطمئنان على أسرته بعد توقف الدوري لارتباط المنتخب الوطني بالدورة الودية في الإمارات.

ويشارك المنتخب الوطني في دورة ودية بالإمارات رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وستكون الاختبار الأول للمنتخب رفقة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة.

وقرر كولر منح لاعبي الفريق راحة لمدة أسبوع بداية من الأسبوع المقبل عقب الفوز ببطولة كأس مصر والانتهاء من مباراة البنك الأهلي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري نايل.


وخسر النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي المؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة دوري نايل، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أيام من فوزه ببطولة كأس مصر أمام نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد الأول بارك بمدينة الرياض السعودية بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات فقط، ولديه 8 مباريات مؤجلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، يوم 18 مارس الجاري وينتهي في يوم 26 من الشهر نفسه.

كولر: قدمنا أسوأ أداء دفاعي وعمر كمال لا يتحمل النتيجة وحده

انتقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أداء لاعبيه في مباراة البنك الأهلي، والتي خسرها الفريق.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء إن فريقه يستحق الخسارة خاصة أنه "لم يؤد الدور الدفاعي وكانت هناك أخطاء تسببت في أربعة أهداف بمرمى مصطفى شوبير".


وأضاف: "قدمنا أسوأ أداء دفاعي في تلك المواجهة والجميع أخطأ وليس عمر كمال عبدالواحد وحده".


وأوضح: "الكل أخطأ وظهر الفريق بالكامل بعيدًا عن مستواه ولم يقم أحد بدوره".
 

مارسيل كولر الاهلى المنتخب الوطني دوري نايل كاس مصر

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