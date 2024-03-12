عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المعسكر المغلق قبل ساعات من مواجهة البنك الأهلي ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

ووفقًا لمصدر خاص داخل الجهاز الفني، فإن كولر أكد للاعبين في المحاضرة على صعوبة المواجهة أمام البنك الأهلي بعد التتويج باللقب المحلي كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك في اللقاء الذي أقيم في ملعب الأول بارك بالسعودية.

وأكد كولر للاعبين أن: حصد النقاط الثلاث فى الدورى مهم للغاية، لأن الهدف الرئيسي هو الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا، وأن الحصول على لقب كأس مصر أمر رائع وجيد خاصة أنه من المنافس المباشر لنا، وعلينا استغلال هذا الأمر في مواصلة الانتصارات لحصد الألقاب.

وأوضح المدير الفني للأهلي، خلال حديثه للاعبين، أن البنك الأهلى ليس فريقًا سهلًا، لأنه يملك عناصر مميزة وجهازًا فنيًا جيدًا، ويجب الحذر فى تلك النوعية من المباريات التي تأتى بعد الفوز ببطولات.

وطلب كولر من اللاعبين احترام المنافس جيدًا وعدم النظر لنتائجه الأخيرة في الدوري، وأن الأمر سيختلف لدى لاعبيه من أجل اللعب بكل قوة أمام المارد الأحمر في ظل حصول الفريق على بطولة مؤخرًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني، وفي وسط الملعب عمروالسولية ومروان عطية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم محمود كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد البنك في الدوري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة في تمام التاسعة والنصف وتقام على استاد القاهرة.

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3-0، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي بلقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.