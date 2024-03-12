طبيب الأهلى يكشف موقف الرباعى المصاب قبل التوقف الدولى

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للأهلي النقاب إن المالي أليوديانج لاعب وسط الفريق بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى والتأهيل البدنى المحدد له بعد إجراء الجراحة.

عاد أليو ديانج إلى القاهرة قادماً من النمسا بعد إجراء جراحة ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة.

وأضاف طبيب الأهلي أن وسام أبوعلى وياسر إبراهيم يحتاجان إلى 15 يوماً قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بينما يواصل محمد الشناوى برنامجه التأهيلى الذى يستمر 5أسابيع أخري

وأوضح أحمد جاب الله أن أحمد نبيل كوكا لا يزال يشعر بألم خفيف فى الضلوع وسوف يخضع لفحص طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق وهو ماجعله يستبعده من مواجهة البنك الأهلي اليوم.

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوريالممتاز، تبدأ المباراة في تمام التاسعة والنصف وتقام على استاد القاهرة.

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف وتلقت شباكه هدفاً واحداً.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة البنك الأهلي

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

عقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏

وأشرف كولر والجهاز المعاون على مجموعة من التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية، وفقًا ‏للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

ويعود الفريق لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك ‏بثنائية نظيفة في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏