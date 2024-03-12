الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة الأهلى.. عودة عبد القادر واستبعاد عبد المنعم أمام البنك الأهلى

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي سوف تواجه فريق البنك الأهلي مساء الثلاثاء.

وشهدت القائمة غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق، كما تواجد محمود كهربا بجانب عودة أحمد عبد القادر.

قائمة الأهلي.. عودة عبد القادر واستبعاد عبد المنعم أمام البنك الأهلي

 والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الزنفلي، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال، رامي ربيعة، محمد هاني، اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، محمد مجدي افشة، امام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، انطوني موديست.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول بالنادي الأهلي على استبعاد 10 لاعبين من قائمة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي

وجاءت الأسماء كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ووسام أبو علي ومحمد عبد المنعم واليو ديانج ومحمد كريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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