طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة رضا سليم ‏وخالد عبدالفتاح

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بر نادي الأهلي، إن حالة رضا ‏سليم لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وإنه يواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

وقال جاب الله إن رضا سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على ‏تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي ‏أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما ‏يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات ‏الطبية.‏

وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الجري ‏حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.‏

فيما اكتفى خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول، بجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن خالد عبدالفتاح خضع لأشعة «سونار»، تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.‏

وكان الفريق قد واصل تدريباته، عصر أمس، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات المقبلة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات المقبل ة.‏

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي أقيمت ‏مساء أمس في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏