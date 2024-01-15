طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة رضا سليم وخالد عبدالفتاح
قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بر نادي الأهلي، إن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وإنه يواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.
وقال جاب الله إن رضا سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات الطبية.
وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
فيما اكتفى خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول، بجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن خالد عبدالفتاح خضع لأشعة «سونار»، تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.
وكان الفريق قد واصل تدريباته، عصر أمس، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات المقبلة.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات المقبل ة.
وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي أقيمت مساء أمس في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.
واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، والمنافسة على لقب البطولة.