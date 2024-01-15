الأهلى يستعجل البطاقة الدولية لـ"وسام أبوعلى" لقيده إفريقيًا

استعجل مسئولو نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إدارة سيريوس السويدي لسرعة إرسال البطاقة الدولية الخاصة بالفلسطيني وسام أبوعلي، الوافد الجديد لصفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي خاطبت اتحاد الكرة، بضرورة الحصول على البطاقة الدولية للاعب من أجل ضمه لقائمته بالنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طلب قيد اللاعب في القائمة الإفريقية بدوري أبطال إفريقيا بعدما قيدّ 34 لاعبًا بالقائمة الأولى، وبالتالي يحق له قيد 6 لاعبين في يناير الجاري، خصوصًا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تسمح بقيد 40 لاعبًا في قائمة كل فريق بشرط ألا يزيد عدد المقيدين في فترة القيد الثانية في يناير عن 7 لاعبين كحد أقصى.

وأشار المصدر إلي أن مارسيل كولر، يرغب في تجهيز وسام أبوعلي للمشاركة في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي والمقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل.

عبدالقادر يخوض مرحلة جديدة من برنامج التأهيل



وفي سياق آخر، بدأ أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات المقبلة.‏

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏