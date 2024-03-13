عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة المنتظرة بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ومحمود الخطيب، رئيس النادي خلال الساعات المقبلة.

وخسر النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي المؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة دوري نايل، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أيام من فوزه ببطولة كأس مصر أمام نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد الأول بارك بمدينة الرياض السعودية بهدفين دون رد.

ويعقد محمود الخطيب اجتماعًا مع مارسيل كولر خلال ساعات، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة خلال فترة التوقف الدولي.

ويحسم رئيس النادي خلال الاجتماع مع كولر، العديد من الملفات أهمها ملف التجديدات وحسم موقف الثلاثي عمرو السولية وعلى معلول ومحمد هاني، بالإضافة إلى ملف اللاعبين الجدد الذين يحتاجهم الفريق في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبحث كولر مع الخطيب فكرة تدعيم خط دفاع الفريق بالتعاقد مع لاعب أو 2 في مركز قلب الدفاع في ظل الإصابات التي تعرض لها دفاع الفريق مؤخرًا، وتسببت في ظهوره بشكل غير مقبول وكان آخرها مباراة البنك بالأمس.

ومن المقرر أن تنطلق فترة التوقف الدولي لشهر مارس، يوم 18 من الشهر الجاري، وتنتهي 26 من الشهر نفسه.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات فقط، ولديه 8 مباريات مؤجلة.