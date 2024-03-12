الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب يطمئن على أحمد رفعت ويتابع حالته مع إدارة مودرن فيوتشر

الخطيب
الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي مع مسئولي نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، للاطمئنان على حالة أحمد رفعت لاعب الفريق الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندري، وتم نقله على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب تابع حالة اللاعب هاتفيًا للاطمئنان على سلامته واستقرار وضعه الصحي عن طريق الاتصال بالدكتور وليد دعبس ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، والذي تواجد في المستشفي أمس، وتواصل مع الأطباء المعالجين للاعب من أجل معرفة آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه على الأرض دون أي التحامات على هامش مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أعطى تعليماته للإدارة الإعلامية بعمل بيان دعم ومساندة إلى أحمد رفعت، وتم نشرها على صفحات النادي الرسمية.

 

عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولا يزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتتابع إدارة النادي، برئاسة الدكتور وليد دعبس، الموقف لحظة بلحظة من المستشفي، وسوف تتم موافاة الجميع أولًا بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالمًا معافًا في أسرع وقت.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على حالة اللاعب

أجرى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان على حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة إغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجّه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلى تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت، وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.

كولر محمود الخطيب الاهلى أحمد رفعت الدكتور وليد دعبس فريق مودرن فيوتشر

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