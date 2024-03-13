رئيس فيوتشر: لا يمكن نقل أحمد رفعت لمستشفى آخرى بسبب وضعه على جهاز تنفس صناعى

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن سقوط أحمد رفعت لاعب الفريق كان موقف صعب للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب لازال يخضع للعلاج وحالته غير مستقرة حتى الآن، رغم وجود بعض التحسن لبعض الأجهزة الحيوية، وتم الاطمئنان على عضلة القلب والمخ.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "رفعت تعرض لتوقف كامل في القلب لمدة ساعة ونصف، وحدثت معجزة بأنه يسترد النبض من جديد".

وأضاف: "نحن نتابع حالة اللاعب، ولدينا أمل كبير في شفاء أحمد رفعت، وهناك جهد طبي كبير من جانب الأطباء، ومن الصعب نقل اللاعب إلى أي مستشفى آخرى".

وأكمل: "نتمنى أن يحدث استقرار لحالة رفعت لأنه موجود على جهاز تنفس صناعي، ولازال هناك بعض المشاكل في الرئة، وهناك مشاكل أيضًا في الكلى".

ووجه وليد دعبس الشكر إلى المستشفى الموجود فيها حاليًا أحمد رفعت والذين بذلوا جهد غير طبيعي، كذلك الدعم الكبير والمساندة من جانب جماهير نادي الاتحاد السكندري الذي ظل متواجدًا أمام المستشفى، وكذلك النداءات التي طالبت الحكم بإطلاق صافرته لإنهاء اللقاء، ورفضهم اللعب بعد سقوط اللاعب، وكذلك إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذي يتواجد بصفة مستمرة وقام بجلب أطباء كثيرين، وهناك اتصالات مستمرة من جانب وزيري الرياضة والصحة، وكذلك رئيس اتحاد الكرة الذي يحرص على الاتصال بنا منذ الأمس.

وأشار إلى أن الموقف كان صعبًا للغاية على جميع مسئولي نادي فيوتشر، مبديًا غضبه أيضًا من اختيار موعد مباراة فيوتشر أمام الاتحاد في أول أيام شهر رمضان الكريم، مطالبًا الجميع بالدعاء للاعب من أجل التعافي سريعًا، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث معه قبل أيام من أجل الظهور بشكل قوي خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تلقى اتصالات من العديد من رؤوساء الأندية الذين حرصوا على الاطمئنان على حالة أحمد رفعت، متمنيًا أن يتعافى أحمد رفعت ويعود من جديد.

وأكد: "خلال الثلاث أيام المقبلة أتمنى أن يكون هناك تحسن في حالة أحمد رفعت، وأن تكون الحالة عابرة وتعود جميع الأجهزة إلى العمل بشكل طبيعي".