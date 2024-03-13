الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلى من البنك الأهلى

السويسري مارسيل كولر
السويسري مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يستحق الخسارة من فريق البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء إن فريقه يستحق الخسارة خاصة أنه "لم يؤد الدور الدفاعي وكانت هناك أخطاء تسببت في أربعة أهداف بمرمى مصطفى شوبير".

وأضاف: "قدمنا أسوأ أداء دفاعي في تلك المواجهة والجميع أخطأ وليس عمر كمال عبدالواحد وحده".

وأوضح: "الكل أخطأ وظهر الفريق بالكامل بعيدًا عن مستواه ولم يقم أحد بدوره".

وخسر الأهلي بنتيجة 3- 4 رغم تقدمه ثلاث مرات.

على ستاد القاهرة تكبد فريق الأهلي حامل اللقب خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه أمام البنك الأهلي بنتيجة 4/3.

لم ينجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه في النتيجة ثلاث مرات بأهداف سجلها أنتوني موديست ورضا سليم وحسين الشحات في الدقائق 4 و28 و72.

وأدرك البنك الأهلي التعادل ثلاث مرات بأهداف سجلها كريم بامبو ومحمد هلال وسعيد سيمبوريه في الدقائق 7 و63 و84.

وفي الدقيقة 94 سجل ياو أنور هدف الفوز للبنك الأهلي الذي حقق فوزه الأول على الأهلي منذ صعوده للدوري الممتاز قبل أربعة أعوام.

ورفع البنك  الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، محققا فوزا غاليا في صراعه للهروب من شبح الهبوط. 

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