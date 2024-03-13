الأهلي يغرم أكرم توفيق 150 ألف جنيه بعد واقعة "ركل الصندوق"

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية على أكرم توفيق لاعب الفريق بعد واقعة ركل أحد الصناديق الخاصة بالجهاز المعاون، عقب استبداله في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن خالد بيبو أكد في جلسته مع اللاعبين عقب الخسارة برباعية أمام البنك، أن ما قام به أكرم توفيق نتيجة لغيرته على الفريق، لكن هذا لا يعفيه من المسئولية، ولا بد أن يتحكم في أعصابه بشكل أفضل من ذلك.

وأضاف المصدر، أن مدير الكرة شدد على أنه لا بُد أن يتعامل كل لاعب مع الضغوط التي يتعرض لها الفريق دون الخروج عن النص والضوابط المعمول بها.

وأشار إلى أن العقوبة المقررة على أكرم توفيق 150 ألف جنيه على اللاعب حتى لا تتكرر من أي لاعب مهما كانت النتيجة أو الضغوط التي يتعرض لها الفريق، موضحًا أن اللاعب اعتذر عما بدر منه، وأن ماحدث ليس اعتراضًا على قرار المدير الفني ولكن بسبب الخسارة أمام البنك.

الأهلي يحصل علي راحة لمدة أسبوع

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة حيث من المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته حتى يوم الجمعة المقبل

ويحصل بعدها على إجازة لمدة أسبوع ثم يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 22 مارس الجارى استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى فى ربع نهائى بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 30 من الشهر نفسه.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر أمس في القاهرة، أسفرت عن مواجهة الأهلي لـ«سيمبا التنزاني» في الدور ربع النهائي.

تأهل الأهلي لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.