الأهلى يشكو حكم مباراة البنك لاتحاد الكرة بعد واقعة أيمن أشرف

يدرس مسئولو الأهلى؛ برئاسة محمود الخطيب، التقدم بشكوى لاتحاد الكرة بعد ما وصفوه بالظلم التحكيمي، الذى تعرض له الفريق فى مباراة البنك الأهلى، التي انتهت بخسارة الفريق برباعية أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر مسئول، لـ"الدستور"، عن أن شكوى الأهلي تحتوي على لقطة تغاضى محمود البنا حكم المباراة ومحمد الحنفى حكم الفار عن احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح الفريق فى الدقيقة 77 بعد لمس الكرة يد أيمن أشرف لاعب البنك الأهلى.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة قد أجروا عدة اتصالات مع عدد من مسئولى اتحاد الكرة فى هذا الشأن من أجل التحقيق فى الأمر ومعاقبة المخطئ.

وأشار المصدر إلي أن الاهلي استند في شكواه أن خطأ الحكم تسبب في خسارة الفريق أمام البنك بعدما غير قراره مسار النتيجة والتي كانت كفيلة أن يتقدم الفريق ويحقق المكسب خلال المباراة.

من ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث من المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته حتى يوم الجمعة المقبل.

ويحصل بعدها على إجازة لمدة أسبوع ثم يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 22 مارس الجارى استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى فى ربع نهائى بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 30 من الشهر نفسه.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع النهائي

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر أمس في القاهرة، أسفرت عن مواجهة الأهلي لـ«سيمبا التنزاني» في الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.

كما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، مع بترو أتليتكو الأنجولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني، صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من الترجي التونسي وأسيك ميموزا مع الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز.