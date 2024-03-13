الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سقوط الأهلى والزمالك يشعل القمة والقاع.. أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدورى نايل

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

أسدل الستار، رسميا، على منافسات الجولة الخامسة عشرة بمسابقة دوري نايل، أمس الثلاثاء، بإقامة مواجهتي الأهلي والبنك الأهلي، والجونة والزمالك.

وشهدت نتائج الجولة الخامسة عشرة بدوري نايل، العديد من النتائج المدوية، التي لم يتوقعها أكثر المتشائمين، ما تسبب في اشتاعل قمة المنافسة، سواء على مستوى الصدارة أو القاع.

وفيما يلي أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدوري نايل (نسخة 2023/ 2024)

الفوز الأول تاريخيًا

حقق فريق بلدية المحلة فوزه الأول تاريخيا على الإسماعيلي في عقر داره بالإسماعيلية، وذلك بهدف نظيف.

كما كان فوز ممثل محافظة الغربية على الدراويش، هو الأول له أيضا، بعد غياب دام لأكثر من 21 عاما، لم يعرف من خلالها نغمة الانتصارات على الإسماعيلي.

 بلدية المحلة يسقط الإسماعيلي في عقر داره 

المربع الذهبي للاتحاد 

منح إنبي فريق الاتحاد السكندري، فرصة دخول المربع الذهبي، بعدما تمكن زعيم الثغر من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة.

ولا يزال يمتلك الفريق السكندري، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الأهلي والزمالك.

إنبي بوابة الاتحاد للمربع الذهبي

تذوق الأهلي، مرارة الهزيمة الأولى له بدوري نايل هذا الموسم، بعد ريمونتادا مثيرة وقاتلة للبنك الأهلي، على حساب المارد الأحمر، أمس الثلاثاء، في سهرة رمضانية كروية، بنتيجة 4/3.

كما كان هذا الفوز هو الأول تاريخيا للبنك أمام الأهلي، بعد 7 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، كان التفوق فيها من نصيب الأحمر.

وما زال الأهلي يمتلك ثماني مباريات مؤجلة حتى الآن، أمام كل من زد والزمالك والاتحاد السكندري، وفاركو والداخلية وطلائع الجيش، وبيراميدز وإنبي.

ولن تتوقف مؤجلات المارد الأحمر عند 8 فقط، فربما تضاف إليها مواجهة مودرن فيوتشر.

 البنك يذوق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى

الزمالك في التوهان 

يعيش فريق الزمالك حالة من التوهان، على الرغم من التعاقد مع 11 صفقة دفعة واحدة، يأتي عبدالله السعيد قائد بيراميدز السابق على رأسها، إلا أن نتائج الفارس الأبيض على المستوى المحلي، ما زالت تمثل لغزا كبيرا لجميع عشاقه ومتابعيه.

البداية، كانت بالتعادل السلبي أمام الإسماعيلي بدون أهداف، ثم تخطي عقبة الداخلية بشق الأنفاس بهدف نظيف، وأخيرا السقوط أمام الجونة، أمس الثلاثاء، بنتيجة 3/2، بمسابقة دوري نايل.

بينما في مسابقة كأس مصر (نسخة 2022/ 2023)، واصل المارد الأحمر هيمنته على الفارس الأبيض، بهدفين نظيفين.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولي لجوميز مع الزمالك بمسابقة دوري نايل، منذ تولي المسئولية الفنية للقلعة البيضاء.

ويمتلك الزمالك 5 مباريات مؤجلة، أمام الاتحاد السكندري والأهلي، وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش.

الجونة يغرق الزمالك
الاهلى مسابقة دوري نايل الزمالك ظواهر الجولة الـ15 بدوري نايل أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدوري نايل

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