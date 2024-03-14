اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة فابينيو ومدة غيابه

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تفاصيل إصابة فابينيو، لاعب وسط الفريق، التي تعرّض لها خلال مواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد تلقى هزيمة قاسية أمام مواطنه الهلال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت هذه المباراة، تعرّض فابينيو للإصابة، منعته من إكمال لقاء الكلاسيكو، ليخرج من أرض الملعب.

اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة فابينيو

وأصدر نادي اتحاد جدة بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أفاد خلاله: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها فابينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن تعرضه لإصابة العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى".

وأضاف اتحاد جدة في بيانه: "الإصابة امتد أثرها إلى الوتر الموجود داخل النسيج العضلي".

واختتم النادي السعودي بيانه، مؤكدًا: "سوف يحتاج فابينيو للخضوع إلى برنامج علاجي لمدة 10 أسابيع".

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي قد ودّع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، عقب الهزيمة أمام الهلال بنتيجة 0-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشارك فابينيو، صاحب الـ30 عامًا، في 29 مباراة في موسمه الأول مع اتحاد جدة، قدم خلالها 4 تمريرات حاسمة دون أن يسجل أي أهداف.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفتح، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة.