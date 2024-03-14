استبعاد دي بروين من قائمة منتخب بلجيكا لمعسكر مارس

أعلن دومينيكو توديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قائمة فريقه استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب بلجيكا معسكره بعد أيام قليلة، استعدادًا لمواجهة أيرلندا وديًا، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

وبعد ثلاثة أيام، يخوض منتخب بلجيكا مباراة ودية أخرى أمام إنجلترا، يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لمباريات كأس أمم أوروبا 2024 في الصيف.

قائمة منتخب بلجيكا استعدادًا لخوض معسكر مارس

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس خلال فترة التوقف الدولي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: توماس كامينسكي - ماتز سيلس - أرنود بودارت.

خط الدفاع: زينو ديباست - آرثر ثيت - ووت فايس - يان فيرتونخن - تيموتي كاستاني - زينهو فانهيوسدين.

خط وسط الملعب: أمادو أونانا - يوري تيليمانس - أوليفييه ديمان - تشارلز دي كاتيلايير - أوريل مانجالا - مانديلا كييتا - أرتور فيرميرين - لياندرو تروسار.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو - دودي لوكيباكيو - جون باكايوكو - لويس أوبيندا - ميتشي باتشواي.

استبعاد كيفين دي بروين من قائمة بلجيكا

وشهدت قائمة منتخب بلجيكا غياب كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب تديسكو، أن استبعاد دي بروين من القائمة جاء بسبب إصابة طفيفة على مستوى الفخذ، مشيرًا إلى أنه قرر عدم استدعاءه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، تجنبًا لتفاقم الإصابة، ومنحه فرصة للتعافي بشكل جيد استعدادًا لخوض منافسات بطولة "يورو 2024".

كذلك شهدت القائمة غياب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية وعدم تماثله للشفاء التام حتى الآن.

الاتحاد البلجيكي يُعلن تجديد عقد المدرب دومينيكو توديسكو

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، صباح اليوم الخميس، من إعلان تجديد عقد المدرب دومينيكو توديسكو لمدة عامين آخرين حتى صيف عام 2026، أي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم “مونديال 2026”، المُقرر إقامتها في أمريكا، كندا والمكسيك.