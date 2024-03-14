باريس سان جيرمان يراقب ثنائي برشلونة يامال وكوبارسي

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يراقب مواهب برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كشّافي باريس سان جيرمان تواجدوا في مباراة برشلونة ونابولي، التي أقيمت على ملعب "منتجويك"، لمراقبة أداء بعض اللاعبين، من أجل الاستفسار عن موقفهم.

وكان فريق برشلونة قد تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان كان يراقب كلًا من الجناح لامين يامال والمدافع باو كوبارسي، ثنائي برشلونة، بعد تألقهما بشكل كبير مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ونوّهت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قد يُخطط لاستغلال أزمة برشلونة المادية، من أجل الضغط على بعض اللاعبين الصغار وإقناعهم بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى الدوري الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة سبق وأن رفضت عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان، يبلغ قيمته 200 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لامين يامال.

يأتي ذلك في ظل محاولات إدارة باريس سان جيرمان لتعويض رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع ناديه الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تواجد أحد الأشخاص المقربين من لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في مدرجات مباراة برشلونة ونابولي، مُشيرة إلى أن هذا ربما يكون من أجل تحليل اللقاء، قبل إجراء مراسم قرعة دور ربع النهائي، المُقرر إقامتها غدًا الجمعة.