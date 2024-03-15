قرعة ربع نهائى الدورى الأوروبى.. ليفربول "صلاح" فى مواجهة أتالانتا

سُحبت اليوم الجمعة مراسم قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" موسم 2023-2024.

انطلقت مراسم سحب القرعة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، كل من ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح، وست هام يونايتد الإنجليزي، إي سي ميلان الإيطالي، روما الإيطالي، أتالانتا الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، باير ليفركوزين الألماني.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

أوقعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن الآتي:

ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني ضد وست هام يونايتد

بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

موعد مباريات الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي

ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

كما ستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 22 مايو المقبل، بملعب أفيفا بالعاصمة الإيرلندية "دبلن".