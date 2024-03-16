عاجل| التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

اجتمع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل مناقشة بعض النقاط المحورية وتصحيح مسار الفريق، عقب الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، وكذلك الهزيمة أمام الجونة في دوري نايل.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام غريمه الأهلي بهدفين نظيفين في نهائي كأس مصر، الذي أقيم في السعودية، ثم تعرّض لهزيمة أخرى أمام الجونة بنتيجة 2-3، في الجولة 15 من دوري نايل.

وشهد الاجتماع حضور أحمد سليمان، عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة، فقط من المجلس في الجلسة.

تفاصيل جلسة حسين لبيب مع مدرب الزمالك

ونكشف عن أهم نقاط الاجتماع بين حسين لبيب مع المدرب جوزيه جوميز، على النحو التالي:

1- رفض المدرب جوزيه جوميز ضم أي عنصر جديد على الجهاز الفني.

2- أكد المجلس دعمه للمدرب في الفترة المقبلة.

3- تم التأكيد على الاستعداد لخوض معسكر مغلق في فترة التوقف وانتظار تقرير المدرب.

الزمالك يستأنف تدريباته على ملعبه عصر اليوم

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، عصر اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، عقب خوض مباراة الجونة بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض التدريبات على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، بعد الانتهاء من عملية الإصلاحات والتطوير لأرضية الملعب ليكون جاهزًا من جديد لإقامة التدريبات عليه بشكل طبيعي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس الكونفيدرالية

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر، والمقرر إقامتها يوم 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.