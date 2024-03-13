الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يفرض عقوبات على هزيمة الجونة وجلسة مع جوميز لإعادة الانضباط

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توقيع عقوبات على لاعبى الفريق الأول عقب الهزيمة أمام الجونة بالجولة الـ١٥ لبطولة دورى النيل، لتصحيح مسار الفريق مبكرًا، خاصة أن تلك الهزيمة هى الثانية على التوالى بعد خسارة مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

وترغب إدارة الزمالك فى إعادة الفريق بسرعة لاتزانه والعودة لتحقيق الانتصارات قبل أن يدخل فى النفق المظلم، مع اقتراب مباريات الأدوار الإقصائية فى بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتدرس إدارة الزمالك تنظيم معسكر خارجى للفريق فى فترة التوقف الحالية التى ستستمر حتى نهاية الشهر الحالى، وعدم ارتباط الفريق بأى مباريات، سواء على الصعيد المحلى أو القارى، بسبب معسكر المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام حسن والسفر إلى الإمارات لخوض دورة ودية هناك.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع البرتغالى جوزيه جوميز، مدرب الفريق، فى الساعات المقبلة، لوضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وتحديد أهم احتياجاته فى فترة التوقف.

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