التحالف الوطنى: دعم 19 مليون مستفيد بـ2 مليار جنيه.. وهدفنا رفع المعاناة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يضم 34 مؤسسة معنية بالخدمات والمساعدات والتنمية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد على قدمٍ وساق لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وهدفنا رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة المصرية في الاحتواء والتصدي للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمرّ بها العالم.

استعداد كامل من قبل المؤسسات

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن هناك استعدادا كاملا من قبل المؤسسات والجمعيات وأمانات التحالف بالمحافظات، حيث تم دعم عدد كبير من المستفيدين وصل لأكثر من 19 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أن التحالف مستمر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية شهر رمضان، وهذا يُعتبر جزءًا من عمل المجتمع الأهلي في دعم الأسر المصرية.