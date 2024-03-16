السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى يوضح سيناريوهات الأزمة الروسية الأوكرانية

رامي القليوبي
رامي القليوبي

تحدث الباحث السياسي رامي القليوبي، عن سيناريوهات وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن هناك أكثر من سيناريو ترسمه التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف القليوبي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا نظرنا إلى الوضع المحلي والإقليمي سنجد أن كل المؤشرات تؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى حرب دفاعية، لا يستطيع أي طرف إلحاق هزيمة كاملة بالطرف الآخر.

 

روسيا تحقق تقدمًا في الميدان

وأشار الباحث السياسي، إلى أن روسيا تحقق الآن تقدمًا في الميدان، لكن في الوقت نفسه عاجزة عن السيطرة على أي مدينة كبرى، أو منع الهجمات الأوكرانية على أراضيها الحدودية، فضلًا عن أن هذه الهجمات تسعى لإفشال العملية الانتخابية.

وأوضح الباحث السياسي، أن روسيا تراهن على تغير الظروف الدولية، تحديدًا في واشنطن، وأن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب، للبيت الأبيض، ويقطع الدعم عن أوكرانيا حتى تقبل بالتنازل من أجل إنهاء الحرب.

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