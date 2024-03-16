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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدء تدريب معلمي الرياضيات بالصف السادس الابتدائي غدا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب معلمي الرياضيات في الصف السادس الابتدائي، غدًا. 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن تدريب معلمي الرياضيات في الصف السادس الابتدائي.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أعضاء هيئة التدريس من معلمي مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي وموجهي الرياضيات للمرحلة الابتدائية وموجه أول الرياضيات بالإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات بضرورة التواجد داخل قاعات الفيديو كونفرانس في المديريات غدًا الأحد الموافق 17 مارس الحالي في العاشرة صباحًا لحضور التدريب الموجه من مستشار الرياضيات بديوان عام الوزارة لهذه الفئة وذلك لأهمية الحضور.

معلمو الرياضيات بالصف السادس الابتدائي المديريات التعليمية الصف السادس الابتدائي مستشار الرياضيات موجه أول الرياضيات أعضاء هيئة التدريس

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