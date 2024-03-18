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مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8.. المندل يفضح يٌمنى ومحمد فراج له زوجة ثانية

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

فى مفاجأة فجرتها نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب، قامت أخت محمد فراج بفتح المندل لكشف من وراء أختفاء محمد فراج زوج يمنى، ليكشف المندل لهم أن يمنى هى الوحيدة التى تعرف أين هو “شريف” زوجها وذلك لانها قد قامت بقتله والتخلص من جثته.

تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 8

كما شهدت الحلقة الثامنة مسلسل لحظة غضب  مفاجأة أخرى وهى أن شريف له زوجة ثانية كما أنه له طفلة صغيرة منها وقد كان متزوجها سرًا ولم يكشف أحد هذا السر غير شقيقه الذى يقوم بدوره محمد شاهين. 

ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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