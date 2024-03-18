إخماد حريق بموقع تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" (صور)

اندلع حريق محدود في موقع تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة"، قبل قليل، والذى يتم تصويره في الحي الشعبي بمنطقة التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتعاملت إدارة الحماية المدنية في القطاع الأمني بالمدينة مع الحريق.

حريق مسلسل جودر

تفاصيل حريق مسلسل "جودر"

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق تماما، حيث توجهت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على الفور إلى مكان الحريق عقب إخطارها بإجراء عمليات التبريد في مكان حدوث الحريق، وتم التأكد من السيطرة عليه تماما.

وباشرت قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة، هذه العمليات. وأسفر الحريق عن عدد محدود من الإصابات بالاختناق، وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها في المركز الطبي بالمدينة، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة للإسعاف.

ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق.

حريق مسلسل جودر

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

حريق مسلسل جودر

تفاصيل مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية "جودر"، إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهى شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرها، وهى من شخصيات قصص شهرزاد.