مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم يواجه مشاكل في الحصول على مفتاح خزنة البنك

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7، ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي الحلقة 7 أحداث كوميدية متنوعة حيث يقدم أبطال المسلسل أحداث منفصلة متصلة بها العديد من المغامرات والاسكتشات الكوميدية، وزاد البحث عن أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7 خلال الساعات الماضية.

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7

وننشر لكم خلال هذه السطور تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7.

بدات أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 7 بحصول مربوحة على اذن من الكبير للذهاب مع حزلقوم ويبدي الكبير فرحة كبيرة بترك الجميع للدوار واستمتاعه بالهدوء والسكينة بمفرده.

فيما يبدأ حزلقوم برحلة اقتحام البنك للحصول على الصندوق الخاص به الذي قام فاروق سماحة بسرقته ثم وضعه داخل أمانات البنك ليقرر حزلقوم سرقة البنك ولكن حزلقوم يواجه العديد من العقبات داخل البنك فحينما يسأل عن مفاتيح خزنة البنك يجاوبه مدير البنك بأن الموظف المسؤول عن الخزينة ويدعي متغيب نظرا لمرض والدته.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.