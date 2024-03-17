الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نيللى كريم توشك على الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضانى "فراولة"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

أوشكت الفنانة نيللي كريم على الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "فراولة" والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري. 

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "فراولة" من بطولة نيللي كريم يوم 16 رمضان الجاري على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتتبقى لـ نيللي كريم وأبطال مسلسل "فراولة" أيام قليلة للانتهاء من المشاهد النهائية للمسلسل ليرفع بعدها المخرج محمد علي شعار الفركش استعدادًا لعرض المسلسل. 

ويواصل المخرج محمد علي مونتاج الحلقات بالتزامن مع تصويره وينضم مسلسل "فراولة" من بطولة نيللي كريم إلى قائمة الأعمال الرمضانية ذات الـ15 حلقة والتى تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان لتنضم إلى السباق الرمضاني الذي انطلق منذ أيام على شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

قصة مسلسل "فراولة"

تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك، تحلم أن تتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة.

وبعدها تترك فراولة روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام. 

أبطال مسلسل "فراولة"

ويتكون فريق عمل مسلسل "فراولة" من عدة نجوم وهم:

  • نيللي كريم.
  • شيماء سيف.
  • أحمد فهيم.
  • علا رشدي.
  • صدقي صخر.
  • حجاج عبدالعظيم.
  • لبنى ونس.
  • دنيا سامي.
  • محمد عبدالعظيم.

 ويعد مسلسل "فراولة" للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

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