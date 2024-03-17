الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث كوميدية مثيرة في الحلقة الجديدة من الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

​​​​​​يترقب جمهور موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" على ON والذي استطاع أن يحقق نجاح كبير بين المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته على قنوات الشركة المتحدة حيث يقدم المسلسل جرعة كوميدية محببة للجمهور من الكبار والصغار مما جعل البحث عنه يزداد خلال الساعات الماضية وفيما يلي نقدم لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 7. 

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" على ON
 

جاء موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" على شاشة قناة ON عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it ويعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6 أحداث كوميدية َ كثيرة يعد تخطيط حزلقوم لسرقة بنك بمساعدة كلا من مربوحة والعترة ونفادي وهجرس وطبازة. 

ويستعين حزلقوم أبطال المسلسل للقيام بمهمة سرق البنك على طريقة مسلسل “لاكازا دي بابل” دون علم الكبير بينما يحاول هجرس أقناع جوني بالانضمام اليهم في خطة سرقة البنك ليلعب دور البروفيسور. 

مسلسل الكبير اوي


قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السابعة

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7 على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان بشكل حصري ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 7 عبر شبكة قنوات ON وON drama ومنصة watch it. 

مسلسل الكبير اوي 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

  تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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