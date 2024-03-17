الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نسرين أمين: "بابا جه" يعيد الاعتبار لدور الأب بعيدًا عن المال

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

أكدت الفنانة نسرين أمين، أن مسلسل "بابا جه" يعيد الاعتبار لدور الأب في الأسرة بعيدًا عن المال.

وقالت خلال مداخلتها لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن دورها في المسلسل جمع بين الشدة وخفة الظل وهي المعادلة التي طالما تمنت أن تصل للجمهور.

كما أشادت "أمين"، ببطل العمل الفنان أكرم حسني، لافتة إلى إشاعته جو من البهجة داخل الكوليس.

قصة وأبطال مسلسل بابا جه 

مسلسل "بابا جه" مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني، ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة

"بابا جه" من تأليف وائل حمدي، محمد إسماعيل أمين، وإخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني ونسرين أمين وكوكبة من الممثلين منهم محمود البزاوي ولافينيا نادر.

نسرين أمين الفنانة نسرين أمين بابا جه مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 مسلسل بابا جه

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