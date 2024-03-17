الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أكرم حسنى يخسر عائلته بالتدريج فى "بابا جه" الحلقة السادسة

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

استطاع أكرم حسني في الحلقة السادسة من مسلسل “بابا جه” اقناع ولاء (نسرين أمين) بأنه أجّر السيارة لدار أيتام، حتى لا تعرف بأنه خسرها في حادث، لكن ما زالت ولاء غير مصدقة زوجها هشام (أكرم حسني) بسبب رفضه سابقًا بأن يأجر السيارة لدار أيتام.

كما شعرت ابنته جودي (لافينيا نادر) بالغيرة من ملك ابنة أشرف (ياسر الطوبجي) لأن والدها اشترى لها هدية ثمينة ولم يشترِ لابنته، ليبدأ هشام بخسارة حب ابنته له وفي الوقت نفسه علاقته بزوجته ولاء على المحك، خاصةً بعدما تدهورت مهمة ياسر (محمد أوتاكا) مع مازن (آدم) في الحفلة، وكشفها أولياء الأمور.

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “بابا جه” ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

 

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الإجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل أعماله الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

 

موعد عرض مسلسل بابا جه

 مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه علي قناة Dmc، وDmc drama، ومنصة واتش ات الرقمية.

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