الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 7.. سر تواجد دكتور ربيع في البنك

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 بقيام حزلقوم ببدء خطته لسرقة البنك واجتمع جميع أفراد الخطة ومنهم مربوحة ونفادي وهجرس وطبازة والعترة وتم توزيع الأدوار كما انضم لهم جوني الذي اقتنع بالاشتراك في المهمة بدور البروفيسور في أحداث مشابهة للمسلسل “لاكسا دي بابل”  وبدأ حزلقوم وأفراد العصابة في اقتحام البنك. 

وفي تلك الاثناء تواجد الدكتور ربيع لسحب أمواله من البنك بعد علمه بعملية السطو التي سيقوم بها حزلقوم على البنك. 

ورغم محاولات دكتور ربيع التخفي من أفراد عصابة حزلقوم الا انهم تعرفوا عليه ثم تبدأ مهمتهم في اقتحام البنك بعد موقف طريف لعميلة مع نفادي. 

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 7

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث كوميدية مثيرة في الحلقة الجديدة من الكبير أوي 8

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. حلقة 7 رمضان

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 7، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7| هل يسرق حزلقوم 2 مليون دولار؟

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