موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 7.. والقنوات الناقلة، تتصاعد أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بعد رغبة حزلقوم بمساعدة فرقته بسرقة أحد البنوك والهروب بعد إلقاء قنبلة يدوية، مع انتظار المشاهدين لتطورات علاقة الكبير أوي مع أبناء قرية المزاريطة.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6

وبدأت احداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 بمكالمات هاتفية من مجهول لأبطال المسلسل ومنهم مربوحة وهجرس ونفادى للمقابلة في الخرابة بقرية المزاريطة دون إبلاغ الكبير أوي بالأمر، لتكون المفاجأة طلب حزلقوم مشاركتهم في سرقة أحد البنوك وأنه هو من اتصل بهم بأصوات متغيرة منها طمطم وعادل شكل وبكار.

مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 7

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السابعة

كما ينتظر ملايين المشاهدين حول الشاشات أو المنصات مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 7، لمتابعة قصة عمدة المزاريطة الكبير أوي ومغامرات جوني والعترة وحزلقزم، وذلك في موعد ثابت يوميًا خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6 مساء أثناء تناول الأسر المصرية طعام الإفطار.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السابعة

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السابعة لاحمد مكي

كذلك، يبحث الملايين عن قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السابعة، للتعرف على خطة حزلقوم لسرقة البنك بمعاونة جونى وهجرس وعودة 2 مليون دولار، وذلك عبر قنوات on وon دراما ومنصة watchit في أوقات محددة يوميًا.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السابعة

فى النهاية، يتشوق المشاهدين لمتابعة قصة مسلسل الكبير أوي 8 التي تدور في قرية المزاريطة والعمدة الكبير أوي، الذي يقوم خلال الجزء الثامن بمساعدة أهالي القرية والأصدقاء في تنفيذ أحلامهم ومنهم نفادي وهجرس، وأيضا حمل مربوحة من الكبير أوي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي 8 حزلقوم يسرق البنك

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 عدد كبير من نجوم الفن المصري ومنهم بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وهشام إسماعيل وحاتم صلاح وضيف الشرف منهم أمينة خليل.