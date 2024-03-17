الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. الكبير يوافق على رحلة مربوحة مع حزلقوم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 7 حكايات ومغامرات العمل، الذي انطلقت مع بداية الموسم الرمضاني. 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 

وتصدر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرًا لجرعة الكوميديا التي يقدمها العمل للصغار والكبار. 

ويبحث الجمهور عن تفاصيل وأحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن. 

وننشر لكم في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 7:

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 7 

بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7 بقيام مربوحة بالاستئذان من الكبير للذهاب مع حزلقوم إلى القاهرة في رحلة ما دون أن تقول له أي تفاصيل عن خطة حزلقوم لسرقة البنك فيأذن لها الكبير بالذهاب معه حزلقوم، وباقي الأبطال ويفرح الكبير بمكوثه بمفرده في الدوار. 

وتتواصل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 7 ببدء حزلقوم خطته، حيث ارتدي أفراد عصابة حزلقوم الزي الرسمي لأفراد مسلسل لاكاسا دي بابل ويبدؤون، في خطتهم لسرقة البنك. 

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موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 7 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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