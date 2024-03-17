الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7| طبازة ونفادي ينجحان في فتح خزينة البنك

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

يقدم نجوم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 جرعة كوميدية مكثفة للجمهور من خلال حلقات العمل الذي يعرض طوال شهر رمضان 2024. 

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ويواصل أبطال مسلسل الكبير أوي 8 مغامرات العمل الذي حقق نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته بالتزامن مع انطلاق الموسم الرمضاني. 

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تريند جوجل وموقع x. 

ويبحث الجمهور عن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 7.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.

أبرز أحداث الحلقة 7 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

شهدت الحلقة 7 مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا غير متوقعة فبعد حصول حزلقوم على عنوان موظف البنك سيف والمختص بحمل مفاتيح خزينة البنك ذهب حزلقوم ليري ماذا يفعل كلا من طبازة ونفادي ليتفاجأ بقيامهم بفتح خزينة البنك ورغم فتح الخزينة الا ان حزلقوم لم يكن يعرف ماذا يفعل. 

مواعيد عرض واعادة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن  عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

ويعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

يتكون أبطال مسلسل الكبير أوي الموسم 8  لـ أحمد مكي، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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