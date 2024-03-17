إبراهيم عيسى يدافع عن أسلوبه السينمائى فى برنامج "ع المسرح" (فيديو)

رد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى على الآراء التي وصفت سيناريوهاته بالمباشرة والناقصة عنصر الدراما، مؤكدًا أن هذه الآراء لا تمثل الجميع وأنه يقدر وجهات النظر هذه رغم عدم اعتبارها.

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أنه يمتلك فهمًا عميقًا للسينما يفوق الكثيرين ممن يظنون أنفسهم على دراية بها، مشيرًا إلى أن لكل كاتب منهجه الخاص الذي يتبعه في أعماله السينمائية والدرامية، كما هو الحال في تنوع الأفلام ومدارسها.

وأشاد بالكاتب محمود أبو زيد، مؤلف الرباعية الشهيرة "العار" و"جري الوحوش" و"الكيف" و"البيضة والحجر"، معتبرًا إياه نموذجًا للتميز في العالم الأدبي واللغوي والشخصي.

وأشار إلى أن الكاتب وحيد حامد يتمتع بعالمه الخاص، مستشهدًا بأعماله من "طائر الليل الحزين" إلى "الغول" و"أمير الظلام"، ومؤكدًا أن أعماله تحمل بصمة الحرية وتبرز التناقض بين التطرف والمدنية.