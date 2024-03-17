عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق سادس و(70) في وظيفة حرفي رصف سادس، بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف هيئة الطرق



ويتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق موقع البوابة اعتبارًا من 2 إلى 16 ابريل المقبل على الرابط الآتي: https://jobs.caoa.gov.eg

وتضنت شروط الاعلان

1. أن يكون متمعتًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

شروط التقديم لوظائف هيئة الطرق



4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون المتقدم من الذكور.

6. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

7. أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

8. رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس.

9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وللتعرف على المستندات المطلوبة يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.