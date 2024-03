موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 8

تطورات مثيرة يشهدها مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 والمقرر عرضها مساء اليوم عبر شاشة قناة ON.

وجذب مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 المشاهدين بشكل كبير نظرا لافكاره المختلفة عن الأجزاء السابقة.

و يتشوق الجمهور لمعرفة ما ستأول اليه أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8 ، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 ، وننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8.



مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 8

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 مساء اليوم الاثنين عبر شاشة قناة ON ويعرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8 على النحو التالي :

يعرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8 على شاشة ON العامة عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 7 دقائق ويعاد بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.



تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 7

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 7 أحداث مثيرة عقب اتخاذ حزلقوم قرارا بسرقة البنك مصاحبة مربوحة ونفادي والعترة وهجرس وجوني.

وقام حزلقوم بتوزيع الأدوار وتنكر أفراد العصابة في زي مسلسل لاكاسا دي بابل كما تم تغيير اسمائهم وأثناء محاولته الاقتحام البنك تواجد دكتور ربيع في البنك لسحب أمواله وبينما اقتحم أفراد العصابة المكان بدأ حزلقوم البحث عن مفاتيح الحزينة ولكنه واجه العديد من العقبات لتغيب الموظف المختص والمسؤول عن الخزينة ثم ينجح نفادي وطبازة في فتح الخزينة ولكن حزلقوم يقوم بتفجير البنك عن طريق الخطأ



قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 8 بشكل حصري على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان حيث يشاهد الجمهور مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8 على شاشتي قناة ON و ON drama ومنصة watch it.



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي في إطار من الكوميديا المحبة للكبار والأطفال حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



ابطال مسلسل الكبير أوي 8



يشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.