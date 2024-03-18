موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

موعد الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادات معدلات البحث، عبر محركات البحث العالمية جوجل، منذ صباح اليوم، بتلك الكلمات البحثية، لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

قنوات بث مسلسل الكبير اوي 8

وينشر "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثامنة، لجميع محبي ومشاهدي المسلسل:

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات المثالية:

حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

قناة on.

on drama.

منصة watch it

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي 8

تبث حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

خلق حالة كوميديا، تسبب مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في خلق حاله من الكوميديا ادي الى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور احداث سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

و يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

و لاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.