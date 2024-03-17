الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 7| هل ينجو "حزلقوم" وطبازة من الانفجار؟

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. بدأت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل العربي الكبير أوي بطولة أحمد مكى، ساخنة ومثيرة مع بدء تخطيط حزلقوم وفرقته بمساعدة هجرس وجونى لسرقة البنك، مع تنفيذ خطة للهروب عن طريق إلقاء قنبلة يدوية قبل الخروج من خزينة البنك.

 أحداث مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة السابعة

القنبلة اليدوية في يد طبازة 

كما ذهب حزلقوم خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7  مع أفراد العصابة بالملابس الحمراء، إلى داخل البنك لسرقته وتثبيت العاملين والعملاء بالسلاح والسؤال عن الأستاذ عماد، مدير البنك، لأخذ مفاتيح الخزينة، بينما انتظر جونى وهجرس فى سيارة المراقبة خارج البنك.

الكبير أوي 8 سرقة البنك 

وكانت المفاجأة بظهور الدكتور ربيع في البنك، واكتشاف نفادى وطبازة له، حيث كان يحاول صرف المبالغ المالية من الخزينة بعدما علم بتخطيط حزلقوم لسرقة البنك، ببنما انتهت أحداث الحلقة السابعة بقيام حزلقوم بنزع فتيل القنبلة اليدوية من يد طبازة لتنفجر داخل خزينة البنك.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة التاسعة 

كذلك، يتم عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة التاسعة في وقت مميز خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع تعود ملايين المشاهدين على متابعة أجزاء مسلسل الكبير أوي ومنها الجزء الثامن الذى يعرض حاليًا، وذلك في الساعة 6.5 مساء كل يوم وقت تناول إفطار رمضان.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة التاسعة

الكبير اوي 8 
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الآن مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم والمرج ورأس سدر يسرقون البنك

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مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم يواجه مشاكل في الحصول على مفتاح خزنة البنك

فى السياق، تم تحديد عدة قنوات فضائية لبث حلقات مسلسل الكبير أوي 8 بصورة HD لخلق صورة بصرية متميزة للمساهمين عبر قناة on،on دراما، وأيضا منصة ووتش إت.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

الكبير أوي 8 سرقة البنك 

كما تشهد حلقات مسلسل الكبير أوي 8 مغامرات متعددة، منها محاولة حزلقوم وفرقته بمساعدة هجرس وجونى سرقة البنك، ومساعدة الكبير أوي أصدقائه في الزواج ومساعدة أبناء القرية، وأيضا حمل مربوحة خلال أحداث الجزء الثامن.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

الكبير اوي 8 سرقة البنك 

فى النهاية، يشارك الكبير أوي الفنا أحمد مكي، مجموعة واسعة من نجوم الفن، منهم أمينة خليل، ومحمد سلام، حاتم صلاح،  وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندى.

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الآن مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم والمرج ورأس سدر يسرقون البنك

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