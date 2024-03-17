مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. خناقة بين خالد النبوي وهاجر السراج بسبب البعثة

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، وحلا شيحا،ونور النبوي، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة سابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين خالد النبوي ودوره مختار أبو المجد مع ابنته الكبرى منى التي تقوم بدورها الفنانة هاجر السراج.

ووقعت مشادة بين مختار أبو المجد وابنته منى في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، بسبب رفضه لسفرها للبعثة الدراسية التي تريد أن تلتحق بها، إصراره على الرفض.

وهددت “منى ” والدها مختار أبو المجد أنه في حالة رفضه لسفرها البعثة الدراسية ستقوم بالزواج لتسافر مع زوجها بسبب رفضه "أبو المجد البعثة.

وحاول “خال ”أبناء أبو المجد الصلح بينهما، إلا أن منى ترفض الصلح مع والدها بسبب رفضه سفر البعثة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.