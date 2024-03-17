الأحد 17 مارس 2024
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الكرازة

مناقشة "النمو في محبة الله" للقس داود وديع في عظة الأحد على قناة ON

جريدة الدستور

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس داود وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 
وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر برمهات (أحد الكنوز)، وموضوع إنجيله وهو "كنوز في السماء" في إنجيل متى والإصحاح السادس، وأشار إلى تسليم إرادة الإنسان وطموحه لله، من أجل اختبار الحياة الروحية مع الله، "وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللهِ فَيَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ" (١ يو ٢: ١٧). 
ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام ، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها. 

القس داود كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عظة الأحد الأسبوعية قداس اليوم

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