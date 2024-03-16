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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. أبناء خالد النبوي يواصلون مغامرات جديد

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلق منذ قليل مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 للفنان خالد النبوي، ومجموعة مختارة من الفنانين، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثا جديدة ومغامرات من أبناء مختار أبو المجد، الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

واجتمع أبناء مختار أبو المجد؛ لمحاولة معرفة مصير بيع منزلهم، ويقود “مروان مختار أبو المجد” الإبن الأكبر حملة للتأثير على أشقائه للضغط على والدهم لبيع المنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "إمبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية. 

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