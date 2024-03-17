الأحد 17 مارس 2024
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الكرازة

صلوات تجنيز الرهبان الشهداء الثلاثة فى مطرانية جنوب إفريقيا (بث مباشر)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

بدأت، منذ قليل، صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة، الذين استشهدوا في الدير القبطي بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، برئاسة الأنبا بولس والأنبا أنطونيوس مرقس، أسقف جنوب إفريقيا.

البابا تواضروس: ربنا يعزينا جميعًا

وعلق قداسة البابا تواضروس الثاني على حادث استشهاد ثلاثة رهبان، أمس الثلاثاء، في ديرنا القبطي بچوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قائلًا: "يعز علينا أن نودع أبناءنا الذين قتلوا واستشهدوا في جنوب إفريقيا في چوهانسبرج، لنا دير على اسم القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار مرقس. وتم تأسيسه عام ٢٠٠٧ بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا واعترفنا به عام ٢٠١٣ وبدأ تعميره وأرسلنا رهبانًا هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع إخوته الراهبين أبونا يسطس آڤا ماركوس، وأبونا مينا آڤا ماركوس".

وأضاف: "سلطات جنوب إفريقيا تقوم بعملها بخصوص الحادث، وهو حادث إجرامي، هناك أقاويل كثيرة ولكن حتى الآن حقيقة الموقف لم تتضح، لذا لا تستمعوا لأي معلومات تقال من أي مصدر، وحينما نتأكد سنصدر بيانًا رسميًا بجميع التفاصيل".

واستكمل: "أشكر المؤسسات المصرية الإسلامية والمسيحية التي قدمت تعزية وأدانت الحادث. كما أشكر وزارة الخارجية المصرية لمتابعتها المستمرة للحادث، وكذلك السفارة المصرية في جنوب إفريقيا والسفير المصري هناك أحمد الفضالي الذي تواجد في الدير فور سماعه بالحادث".

وأضاف: "ربنا يعزينا جميعًا، ولا شك أنه حادث مؤلم واعتدنا أن نشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال. ونحن نتابع الموقف لحظة بلحظة، وهناك وفد من الآباء الأساقفة سيسافر إلى جنوب إفريقيا وكلفنا أحد الآباء الكهنة سبق له الخدمة في إفريقيا، بالسفر ليسبق الوفد للترتيب، وسنعلن عن كل التفاصيل لمجرد أن تتضح الأمور".

واختتم: "صلوا لأجل الآباء الشهداء ولأجل استقرار وسلام الخدمة في جنوب إفريقيا، ولأجل إخوتهم في الخدمة ولذويهم وأهلهم هنا في مصر".

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