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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الغائب الحاضر".. الكنيسة تحيي تذكار البابا شنودة الثالث اليوم

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بإحياء تذكار رحيل “الغائب الحاضر”قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ"117" للكنيسة، والذي رحل عن العالم يوم 17 مارس عام 2012م.

السيرة الذاتية للبابا شنودة

ولد البابا شنودة الثالث “نظيرجيد”في 3 أغسطس 1923،  والتحق بجامعة فؤاد الأول في قسم التاريخ وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947 وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية.

وعمل مدرسًا للغة العربية ومدرسا للغة الإنجليزية وحضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا وأستاذًا في نفس الكلية في الوقت نفسه،وذلك عقب تخرجه من الكلية.

وخدم في جمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة في حي شبرا بالقاهرة وطالبا بمدارس الاحد ثم خادما بكنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا في منتصف الاربعينات.

وبدأ طريق الرهبنة باسم أنطونيوس السرياني في يوليو 1954، وكان يرى فيها حياة مليئة بالحرية والنقاء.

وعاش في مغارة من عام 1956 الي عام 1962  تبعد حوالي سبعة أميال عن مبني الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة. وقد أمضي عشر سنوات في الدير دون أن يغادره.

وعمل سكرتيرا خاصا للبابا كيرلس السادس في عام 1959. وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وذلك في عام 1962.

وعقب رحيل  البابا كيرلس السادس في عام 1971، اجريت انتخابات البابا الجديد وتوج البابا شنودة الثالث في هذا العام.

 

لقاء الأربعاء والأقباط 

كان  البابا شنودة الثالث حريصًا على قربه من الأقباط، فخصص يوم الأربعاء للقاء في اجتماع الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لكي يمنح لهم الفرصة للإجابة على أسئلة ومشاكل الناس.

واهتم قداسته بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج مصر وداخلها.

وبجانب رعايته للكنيسة كان محبًا للكتابة الصحفية،حيث كتب في جريدة الاهرام وكان عضوا في نقابة الصحفيين.

كما كتب البابا القصائد الشعرية وكان لعدة سنوات محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة "مدارس الأحد" وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة.

واهتم البابا شنودة الثالث بخدمة الشباب ويعتبر أول بابا يرسم أسقفا عاما للشباب وهو الانبا موسي، كما اتاح المجال أمام المرأة للكتابة في مجلة الكنيسة وهي مجلة الكرازة حيث سمح لنبيلة ميخائيل يوسف كتابة باب "روائع العلم" وهي نفسها أول امرأة عضوة في المجلس الملي العام منذ عام 1989.

 

وتوفي البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، إذ  أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس يوم السبت 17 مارس 2012، وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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