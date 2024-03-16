السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسقف المنيا عن البابا شنودة في ذكراه: كان صاحب قضية و قدم أكثر من جهده

البابا شنوده
البابا شنوده

تحيي  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 17 مارس الجاري، الذكري الـ12 لرحيل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويتوافد الأقباط خلال الاحتفال بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث؛ لزيارة مزاره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث يرقد جثمانه بالدير، بناءً على وصيته.

وكتب الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا في بيان له: أنه بعد مرور ١٢ سنة على نياحته، ما يزال هناك الكثير ليكتب عنه، فالبابا شنوده صاحب قضية.

وتابع: كلما تذكرت البابا شنوده - ودائما ما أفعل - تذكرت أنه كانت له قضية ورسالة عاش وحارب وتحمل الكثير مقاتلًا لأجلها، وبذل وقته وجهده في سبيلها، شتم وغير وهوجم، بل وصل به الأمر إلى حد الاعتقال، ولكنه أبدًا لم يتراجع ولم ينحن رغم اتضاعه، إذ كان يفرق بين الحق الشخصي والحق العام. كانت قضاياه الثلاث الأشهر، هي: الإيمان الوطن، حقوق الأقباط هذه التي يجب ألا نفرط فيها. 

وأوضح: كان يعرف أن العمر سينقضي يوما مهما طال الزمن ولكن المهم أن تكون له بصمة، وأن يترك أثرًا، وأن يضع إضافة، ومن ثُمَّ لم يُرد أن يكون رقما في قائمة، وهكذا لم تمض حياته كما تمضي حيوات كثيرين من البشر فأصبح علامة فارقة في التاريخ القبطي الحديث.

ولفت: لقد قال إبان حياته إنه لم يستطع تحقيق كافة أمانيه، حيث كان في صدره ما لا يحصى من الآمال والطموحات، ولكن لا الوقت أسعفه ولا الجهد، وإن كان قد قدّم أكثر من جهده، وأنجز أكثر مما كان متوقعا، حتى وإن لم يكن هو راضيا في النهاية عن نفسه، إذ كان يشعر بالتقصير دوما، ولكنه ولأنه عمل قدر استطاعته وأكثر منها، فهذا يكفي أمام الله وأمام الكنيسة. وكلما قرأتُ ما يُهاجم به البعض البابا شنوده لا أتضايق، ولم أنقم مرة على كاتب هجاه أو انتقده، بل حاولت تفهم ما يقول، وأخذه بموضوعية دون أن أعتبر أنه مجترئ أو متطاول أو له موقف شخصي، فلا يوجد اتفاق تام على إنسان ما، بل إن السيد المسيح نفسه لم يتفقوا عليه، لا في أيام تجسده ولا على مدار التاريخ.

مختتمًا: نياحًا لروحه الطاهرة في فردوس النعيم، وليصل لأجلنا أمام الله لنكمل أيام غربتنا بسلام، وليقبل الله صلاتنا لأجله ويعوّضه عن تعبه وجهاده وصبره.

الذكري الـ12 لرحيل البابا شنودة رحيل البابا شنودة الـ12 لرحيل البابا شنودة البابا شنودة الثالث فالبابا شنوده صاحب قضية

مواد متعلقة

أساقفة يترأسون قداس رسامة آباء رهبان بدير الأنبا شنودة بسوهاج

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع بدء الصوم الكبير

الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط تستضيف فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديس أرتميدي زَاتّي- السالزياني

رئيس أساقفة سبسطية: نرفض الإجراءات التعجيزية التي تعيق الوصول إلى المقدسات بالقدس

الأديرة تغلق أبوابها أمام الأقباط حتى موعد عيد القيامة

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوى لجماعة "إيمان ونور" بكنيسة مار مرقس

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة لويزا الأرملة

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة