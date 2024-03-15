الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة لويزا الأرملة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديسة لويزا من ماريلاك الأرملة،

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنها ولدت في 12 أغسطس عام 1591م، بمدينة لوميوكس واز بفرنسا، من عائلة ماريلاك النبيلة.

أبرز المعلومات عن القديسة لويزا من ماريلاك الأرملة