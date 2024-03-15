الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي في القاهرة.

رافقه في الزيارة كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر  الدكتور جرجس صالح، والأمين العام المساعد للمجلس في مصر القس الدكتور رفعت فكري،  ومنسقة التواصل للعلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.

وكان في استقبالهم القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، والدكتورة رانيا نعيم مديرة المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي.

مناقشة التحديات التي تواجه الإعلام في عصر الأزمات 

تناول الطرفان التحديات التي تواجه الإعلام في عصر الأزمات والتسابق على الكلمة،
كما ناقش الجميع الدور الملقاة على عاتق الاعلام المسيحي في إرساء قواعد المحبة والسلام والتلاقي وبث روح الرجاء والفرح وسط الأزمات، والتطلع إلى إمكانية التعاون على المدى البعيد حول تبادل المواد الإعلامية.

البابا تواضروس يستقبل الدكتور ميشال عبس

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس ووفد المجلس، وذلك في المقر البابوي - العباسية - القاهرة.

حضر اللقاء، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الادنى ورئيس مجلس الكنائس عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، القمص أنطونيوس باقي كاهن أميركا سكرتير قداسة البابا، القس الراهب كيرلس الأنبا بيشوى سكرتير قداسة البابا، الأستاذ جوزيف سكرتارية قداسة البابا، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، الأمين العام المشارك للمجلس في مصر القس الدكتور رفعت فكري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.

بداية، شكر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس، قداسة البابا لاستقباله الابوي الكبير الذي ينم عن محبة كبيرة، ناقلًا الى قداسته محبة رؤساء المجلس وفريق المجلس.

ثم قدم لقداسته تفصيلًا مسهبًا عن نشاطات المجلس وكل التحضيرات لسنة الخمسين لتأسيس المجلس التي ستشمل محاضرات، ندوات، مؤتمرات.

بعدها، ناقش الطرفان بعض الأمور منها اعداد نشاط هام في مصر بحيث وقع الاختيار على تاريخين اساسين إما في أول حزيران عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر أو في التاسع من شهر أيلول بدء السنة القبطية الجديدة وسيتم مناقشة الأمرين بهدف اتخاذ القرار المناسب والبدء بالتحضيرات.

كم تم التداول بفكرة إعادة تنشيط مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر واعادة تفعيل نشاطاته.

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الأمين العام لمجلس كنائس الشرق كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس المركز الاعلامي القبطي القمص موسى ابراهيم

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