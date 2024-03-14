الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأمين العام لـ"كنائس الشرق الأوسط" ينضم لاجتماع اللجنة التنفيذية التابعة لسينودوس النيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شارك الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، في اجتماع اللجنة التنفيذية التابعة  لسينودس النيل الإنجيلي المنعقدة في مبنى السينودس بالقاهرة. 

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

يأتي ذلك في إطار لقاءاته المدرجة على جدول زيارته إلى جمهورية مصر العربية،
 وترأس رئيس السينودس القس راضي عطا لله الاجتماع، بمشاركة أمين عام السينودس القس رفعت فتحي، الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط القس د. رفعت فكري، ورؤساء لجان السينودوس.
 

قد تكون صورة ‏‏٨‏ أشخاص‏

 الكنيسة يجب أن تعيد قراءة ذاتها قراءة تقييمية أو نقدية من أجل أن تنمو 

خلال اللقاء، قدم الدكتور ميشال عبس مداخلة أفاد فيها، بإن الكنيسة يجب أن تعيد قراءة ذاتها قراءة تقييمية أو نقدية من أجل أن تنمو وتستمر، وان تستعمل مواردها بأفضل السبل من أجل خدمة الناس، وان تهتم بالمأسسة، لما لهذه الأخيرة من تأثير في تعزيز دور المسيحيين على مختلف الصعد."

 

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏


بعدها، ألقى رئيس سينودوس النيل الإنجيلي القس د. راضي عطالله كلمة رحب فيها بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، ومنسقة التواصل للعلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري، ثم قدم شرحًا مسهبًا عن الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر وما تزدان به من رعايا ومؤسسات ومراكز خدماتية اجتماعية وإنسانية.

قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏


خلال هذا اللقاء، ناقش المجتمعون مواضيع عديدة تتعلق بالمسكونية، والكنيسة في مصر، وتوافقوا على لقاءات مستقبلية.

 وكان قد زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، مع وفد من المجلس، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي، المطران سامي فوزي شحاتة في مقر الكنيسة الأسقفية بالقاهرة. 

 حضر اللقاء كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، الأمين العام المساعد القس الدكتور رفعت فكري، الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب يشوع يعقوب، والإعلامية ليا عادل معماري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية. 

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس اللجنة التنفيذية لسينودس النيل الإنجيلي رئيس السينودس

مواد متعلقة

لقاء المحبة فى مصر.. البابا تواضروس يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

السفير البابوى بمصر يترأس القداس الاحتفالى لتجليس البابا فرنسيس بكنيسة سان جوزيف

سيدفنون فى مصر.. أبرز تصريحات البابا تواضروس حول مقتل رهبان جنوب إفريقيا

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

موعد إحياء الكنيسة الأرثوذكسية لذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك بافتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

"ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟".. تفاصيل عظة البابا تواضروس بأول اجتماع هذا العام

17 مارس.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة