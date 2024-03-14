الأمين العام لـ"كنائس الشرق الأوسط" ينضم لاجتماع اللجنة التنفيذية التابعة لسينودوس النيل

شارك الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، في اجتماع اللجنة التنفيذية التابعة لسينودس النيل الإنجيلي المنعقدة في مبنى السينودس بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار لقاءاته المدرجة على جدول زيارته إلى جمهورية مصر العربية،

وترأس رئيس السينودس القس راضي عطا لله الاجتماع، بمشاركة أمين عام السينودس القس رفعت فتحي، الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط القس د. رفعت فكري، ورؤساء لجان السينودوس.



الكنيسة يجب أن تعيد قراءة ذاتها قراءة تقييمية أو نقدية من أجل أن تنمو

خلال اللقاء، قدم الدكتور ميشال عبس مداخلة أفاد فيها، بإن الكنيسة يجب أن تعيد قراءة ذاتها قراءة تقييمية أو نقدية من أجل أن تنمو وتستمر، وان تستعمل مواردها بأفضل السبل من أجل خدمة الناس، وان تهتم بالمأسسة، لما لهذه الأخيرة من تأثير في تعزيز دور المسيحيين على مختلف الصعد."



بعدها، ألقى رئيس سينودوس النيل الإنجيلي القس د. راضي عطالله كلمة رحب فيها بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، ومنسقة التواصل للعلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري، ثم قدم شرحًا مسهبًا عن الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر وما تزدان به من رعايا ومؤسسات ومراكز خدماتية اجتماعية وإنسانية.



خلال هذا اللقاء، ناقش المجتمعون مواضيع عديدة تتعلق بالمسكونية، والكنيسة في مصر، وتوافقوا على لقاءات مستقبلية.

وكان قد زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، مع وفد من المجلس، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي، المطران سامي فوزي شحاتة في مقر الكنيسة الأسقفية بالقاهرة.

حضر اللقاء كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، الأمين العام المساعد القس الدكتور رفعت فكري، الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب يشوع يعقوب، والإعلامية ليا عادل معماري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية.