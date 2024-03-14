الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك بافتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

الكنيسة
الكنيسة

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي أقيم باستضافة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في كنيسة القديس مار جرجس في هليوبوليس، مصر الجديدة- القاهرة.

رافق قدسه قدس الأب القس شربل مغيميز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في بادفيلبل، فرانكفورت- ألمانيا، والشماس الإكليريكي يوحانون أقطاش، وذلك خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، وعدد من الشمامسة الخدام. 

الأساقفة والكهنة والشمامسة من مختلف الكنائس شاركوا بالقراءات والصلوات

وقد حضر اللقاء جمع من المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة من مختلف الكنائس المسيحية، ومن العائلات الكنسية المتنوعة، الذين شاركوا بالقراءات والصلوات على نية الوحدة، كما حضر من لبنان حضرة الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

 البابا تواضروس يتلقى التعازي في مقتل الرهبان الثلاثة في جوهانسبرج

وقد تلقى قداسة البابا التعازي بمقتل الرهبان الثلاثة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذكر في موعظته أن القضية لا تزال قيد البحث والتحقيق، وأوصى المؤمنين بعدم الإصغاء للشائعات التي تنشر بدون مصادر واضحة.

 جدير بالذكر أن  الأب الربان والأب القس قد رتلا الصلاة الربانية باللغة السريانية خلال الصلاة، وأطربا الأسماع بصوتيهما العذبين.

وكان قد شارك  الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة ممثلين من كافة الطوائف المسيحية، حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرآم بمنطقة هليوبوليس.

بدأت الصلوات بترحيب من قداسة البابا تواضروس الثانى إذ شارك بكلمتهِ قائلًا:  أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في عامه الـ11، حيث تكون رؤيتهُ "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية"، حيث يأتي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة متزامنًا مع صوم عيد القيامة، فيجب أن يكون ما يشغلنا في ذلك الوقت أن نُصلي لله ليعطينا قلبًا طاهرًا وروحًا مستقيمة في أحشائنا.

الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ا قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس مار جرجس

مواد متعلقة

17 مارس.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير

البابا تواضروس يهنئ بالصوم وبيوبيل "كنائس الشرق الأوسط"

البابا عن استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

ممثلو الكنائس المسيحية يشاركون فى افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

بث مباشر.. البابا يستأنف عظته الأسبوعية بالتزامن مع انطلاق أسبوع الصلاة

باحث كنسي يصف واقعة استشهاد 3 رهبان في جنوب أفريقيا بـ"المؤسفة"

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المطران سامي فوزي شحاتة

اليوم.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بحضور البابا ورؤساء الطوائف

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. محاكمة "طبيب إجهاض" بجنايات الجيزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

قنصل فرنسا تزور مشروع "هاضم" بـ"صرف الإسكندرية"

وصلة مياه غيرت ملامح الحياة وحافظت على خصوصية الموتى بقرية السمطا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة