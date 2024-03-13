الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المطران سامي فوزي شحاتة

زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، مع وفد من المجلس، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي، المطران سامي فوزي شحاتة في مقر الكنيسة الأسقفية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات بين الكنائس وتأكيد دور المجلس في بث روح المحبة بين الجميع، وتحضيرًا لنشاطات السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، الأمين العام المساعد القس الدكتور رفعت فكري، الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب يشوع يعقوب، والاعلامية ليا عادل معماري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية.

طغت على اللقاء لغة المحبة المتبادلة من الطرفين بحيث تحدث الدكتور ميشال عبس عن دور المجلس في تعزيز العلاقات بين الكنائس وما يقوم به من محاضرات وبرامج ومشاريع تعانق الإنسانية وتشمل الجميع دون استثناء.

كما تحدث عن نشاطات السنة الخمسين التي تشمل التفكير والتأمل والصلاة واستذكار المحطات التاريخية الهامة من عمل المجلس، مقدمة لتطلعات مستقبلية لعمل المجلس.

وأشار أيضًا الى إمكانية التعاون والتنسيق مع مجلس كنائس مصر في مجالات عدة من عمل المجلس.

من جهته، شكر المطران سامي فوزي شحاتة الدكتور ميشال عبس على زيارته الأخوية التي تنم عن محبة كبيرة، مثنيًا على دور المجلس وما يقوم به الأمين العام د. عبس في تعزيز روح المسكونية التي تصب في صميم عمل المجلس. كما رحب المطران شحاتة بفكرة اعداد نشاطات السنة الخمسين للمجلس في مصر من باب التعاون والتضافر مع كل الكنائس.

وتطرق أيضًا الى الدور الهام الذي تؤديه رابطة المعاهد والكليات اللاهوتيّة في الشرق الأوسط (ATIME)على مختلف الصعد.